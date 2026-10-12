Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zimmer Biomet-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Zimmer Biomet-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zimmer Biomet-Anteile bei 102.72 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investiert hat, hat nun 97.352 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 8’677.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.14 USD belief. Mit einer Performance von -13.22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Zimmer Biomet jüngst 16.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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