S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem YUM! Brands-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 06.11.2021 wurden YUM! Brands-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 126.68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.789 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (166.09 USD), wäre die Investition nun 131.11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31.11 Prozent.

Alle YUM! Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch