S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in YUM! Brands von vor einem Jahr abgeworfen

YUM! Brands-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 145.47 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 68.743 YUM! Brands-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 150.75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’362.96 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 10’362.96 USD, was einer positiven Performance von 3.63 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 42.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch