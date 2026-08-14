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YUM! Brands Aktie 1413362 / US9884981013

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Rentables YUM! Brands-Investment? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine YUM! Brands-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen YUM! Brands-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

YUM! Brands
121.57 CHF -1.77%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit YUM! Brands-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 134.96 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hat, hat nun 0.741 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des YUM! Brands-Papiers auf 150.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111.77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.77 Prozent gesteigert.

Am Markt war YUM! Brands jüngst 41.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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