YUM! Brands Aktie 1413362 / US9884981013
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in YUM! Brands von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in YUM! Brands-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit YUM! Brands-Anteilen statt. Der Schlusskurs der YUM! Brands-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 129.89 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.699 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 1’107.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143.89 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.78 Prozent angewachsen.
YUM! Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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