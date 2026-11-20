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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein YUM! Brands-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in YUM! Brands-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem YUM! Brands-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 149.21 USD. Bei einem YUM! Brands-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.020 YUM! Brands-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen YUM! Brands-Papiere wären am 19.11.2026 10’678.24 USD wert, da der Schlussstand 159.33 USD betrug. Damit wäre die Investition um 6.78 Prozent gestiegen.
Der YUM! Brands-Wert an der Börse wurde auf 43.10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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