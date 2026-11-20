Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem YUM! Brands-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 149.21 USD. Bei einem YUM! Brands-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.020 YUM! Brands-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen YUM! Brands-Papiere wären am 19.11.2026 10’678.24 USD wert, da der Schlussstand 159.33 USD betrug. Damit wäre die Investition um 6.78 Prozent gestiegen.

Der YUM! Brands-Wert an der Börse wurde auf 43.10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch