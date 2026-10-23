S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein YUM! Brands-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das YUM! Brands-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 146.37 USD. Bei einem YUM! Brands-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.832 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 1’055.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154.45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.52 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands bezifferte sich zuletzt auf 41.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch