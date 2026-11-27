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|Lukrative YUM! Brands-Investition?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in YUM! Brands von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren YUM! Brands-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das YUM! Brands-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 127.69 USD. Bei einem YUM! Brands-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.783 YUM! Brands-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen YUM! Brands-Papiere wären am 25.11.2026 130.88 USD wert, da der Schlussstand 167.12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.88 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 44.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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