Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Xylem von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Xylem eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Xylem-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Xylem-Papiers betrug an diesem Tag 134.28 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Xylem-Aktie investiert, befänden sich nun 74.471 Xylem-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 112.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’401.10 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15.99 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Xylem eine Börsenbewertung in Höhe von 26.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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