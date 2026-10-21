Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Xylem-Performance
|
21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Xylem-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Xylem-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128.07 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7.808 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Xylem-Aktie auf 105.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820.02 USD wert. Damit wäre die Investition um 18.00 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Xylem belief sich jüngst auf 24.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xylem Inc.
|
21.10.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Xylem vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Xylem-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 in Rot (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Xylem Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.