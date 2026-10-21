S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Xylem-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128.07 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7.808 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Xylem-Aktie auf 105.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820.02 USD wert. Damit wäre die Investition um 18.00 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Xylem belief sich jüngst auf 24.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch