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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xylem von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Xylem-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Xylem-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Xylem-Anteile an diesem Tag 149.69 USD wert. Bei einem Xylem-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.668 Xylem-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 96.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.31 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35.69 Prozent verringert.
Xylem wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.32 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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