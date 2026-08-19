Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Xylem-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Xylem-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 99.46 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Xylem-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.054 Xylem-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 1’145.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113.94 USD belief. Damit wäre die Investition 14.56 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Xylem belief sich zuletzt auf 27.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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