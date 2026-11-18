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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xylem-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Xylem-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Xylem-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Xylem-Anteile an diesem Tag bei 130.24 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 76.781 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 7’267.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94.65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27.33 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Xylem bezifferte sich zuletzt auf 22.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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