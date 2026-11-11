S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren gekostet

Am 11.11.2023 wurde das Xylem-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 98.46 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Xylem-Aktie investierten, hätten nun 10.156 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 96.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 983.55 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1.65 Prozent.

Xylem wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch