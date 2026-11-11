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|Lukrative Xylem-Investition?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Xylem-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 11.11.2023 wurde das Xylem-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 98.46 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Xylem-Aktie investierten, hätten nun 10.156 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 96.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 983.55 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1.65 Prozent.
Xylem wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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11.11.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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04.11.26
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21.10.26
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Analysen zu Xylem Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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