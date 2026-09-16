Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Xylem-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Xylem-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Xylem-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 95.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 104.657 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 11’250.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107.50 USD belief. Damit wäre die Investition um 12.51 Prozent gestiegen.
Der Xylem-Wert an der Börse wurde auf 25.06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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