S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Xylem-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 50.92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.964 Xylem-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 209.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106.89 USD belief. Das entspricht einem Plus von 109.92 Prozent.

Xylem wurde am Markt mit 25.77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch