S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren abgeworfen

Xylem-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Xylem-Papier bei 47.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Xylem-Aktie investiert hätte, hätte er nun 211.193 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’801.48 USD, da sich der Wert eines Xylem-Papiers am 04.08.2026 auf 122.17 USD belief. Mit einer Performance von +158.01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Xylem-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch