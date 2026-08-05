Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Xylem-Investment verdienen können.
Xylem-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Xylem-Papier bei 47.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Xylem-Aktie investiert hätte, hätte er nun 211.193 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’801.48 USD, da sich der Wert eines Xylem-Papiers am 04.08.2026 auf 122.17 USD belief. Mit einer Performance von +158.01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Xylem-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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