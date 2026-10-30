S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xcel Energy von vor 3 Jahren verdient

Xcel Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Xcel Energy-Anteile an diesem Tag bei 58.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Xcel Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170.242 Xcel Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’455.91 USD, da sich der Wert einer Xcel Energy-Aktie am 29.10.2026 auf 79.04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34.56 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Xcel Energy eine Marktkapitalisierung von 49.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch