Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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03.07.2026 16:02:32
S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xcel Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Xcel Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Xcel Energy-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68.19 USD. Bei einem Xcel Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.466 Xcel Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Xcel Energy-Papiere wären am 02.07.2026 120.19 USD wert, da der Schlussstand 81.96 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.19 Prozent gesteigert.
Xcel Energy wurde am Markt mit 49.68 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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