S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 06.11.2021 wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Xcel Energy-Anteile bei 63.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Xcel Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.567 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25.97 Prozent.

Xcel Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch