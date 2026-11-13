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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Xcel Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Xcel Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.747 Xcel Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’098.35 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Papiers am 12.11.2026 auf 81.50 USD belief. Damit wäre die Investition um 109.84 Prozent gestiegen.
Xcel Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xcel Energy Inc.
Analysen zu Xcel Energy Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.