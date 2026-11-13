S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Xcel Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.747 Xcel Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’098.35 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Papiers am 12.11.2026 auf 81.50 USD belief. Damit wäre die Investition um 109.84 Prozent gestiegen.

Xcel Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch