Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Xcel Energy-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Xcel Energy-Aktie an diesem Tag 60.45 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.654 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134.18 USD, da sich der Wert eines Xcel Energy-Anteils am 25.11.2026 auf 81.11 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34.18 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Xcel Energy einen Börsenwert von 51.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch