Das Willis Towers Watson-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 124.56 USD. Bei einem Willis Towers Watson-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 80.283 Willis Towers Watson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Willis Towers Watson-Aktie auf 335.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’956.49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 169.56 Prozent erhöht.

Alle Willis Towers Watson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch