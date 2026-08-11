S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Willis Towers Watson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Willis Towers Watson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Willis Towers Watson-Anteile an diesem Tag bei 329.17 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Willis Towers Watson-Aktie investiert, befänden sich nun 30.379 Willis Towers Watson-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (343.01 USD), wäre die Investition nun 10’420.45 USD wert. Damit wäre die Investition um 4.20 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Willis Towers Watson zuletzt 32.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch