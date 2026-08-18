Willis Towers Watson Aktie 30948740 / IE00BDB6Q211
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18.08.2026 10:02:13
S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Willis Towers Watson-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Willis Towers Watson-Aktie bei 198.94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Willis Towers Watson-Aktie investiert, befänden sich nun 0.503 Willis Towers Watson-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 326.06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 163.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.90 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Willis Towers Watson belief sich zuletzt auf 30.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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