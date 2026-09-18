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Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011

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Williams-Sonoma-Performance im Blick 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Williams-Sonoma von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams-Sonoma-Aktie Investoren gebracht.

Williams-Sonoma
183.87 CHF 1.61%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Williams-Sonoma-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Williams-Sonoma-Aktie an diesem Tag bei 199.62 USD. Bei einem Williams-Sonoma-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.010 Williams-Sonoma-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Williams-Sonoma-Papiers auf 218.92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’096.68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.67 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Williams-Sonoma betrug jüngst 25.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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