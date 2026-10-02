Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Williams-Sonoma von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams-Sonoma-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Williams-Sonoma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Williams-Sonoma-Anteile letztlich bei 87.45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.144 Williams-Sonoma-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 266.88 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Anteils am 01.10.2026 auf 233.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 166.88 Prozent.
Der Börsenwert von Williams-Sonoma belief sich zuletzt auf 26.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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