S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Williams-Sonoma von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Williams-Sonoma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Williams-Sonoma-Anteile letztlich bei 87.45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.144 Williams-Sonoma-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 266.88 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Anteils am 01.10.2026 auf 233.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 166.88 Prozent.

Der Börsenwert von Williams-Sonoma belief sich zuletzt auf 26.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch