Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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19.06.2026 16:02:28
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Williams-Sonoma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Williams-Sonoma-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26.31 USD. Bei einem Williams-Sonoma-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.801 Williams-Sonoma-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 862.49 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 18.06.2026 auf 226.92 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 762.49 Prozent.
Williams-Sonoma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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