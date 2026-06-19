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Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011

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Profitabler Williams-Sonoma-Einstieg? 19.06.2026 16:02:28

S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Williams-Sonoma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Williams-Sonoma
179.29 CHF -2.68%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Williams-Sonoma-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26.31 USD. Bei einem Williams-Sonoma-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.801 Williams-Sonoma-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 862.49 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 18.06.2026 auf 226.92 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 762.49 Prozent.

Williams-Sonoma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’881.48 13.90 SDFBZU
Long 12’337.22 9.00 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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