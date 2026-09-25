Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Williams-Sonoma von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Williams-Sonoma-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Williams-Sonoma-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Williams-Sonoma-Papier an diesem Tag bei 78.14 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127.975 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 228.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29’262.86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192.63 Prozent zugenommen.
Der Williams-Sonoma-Wert an der Börse wurde auf 26.87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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