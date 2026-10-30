S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Williams-Sonoma-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Williams-Sonoma-Anteile letztlich bei 92.87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10.768 Williams-Sonoma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (259.86 USD), wäre das Investment nun 2’798.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 179.83 Prozent vermehrt.

Williams-Sonoma war somit zuletzt am Markt 30.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch