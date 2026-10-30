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|Lohnendes Williams-Sonoma-Investment?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams-Sonoma-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Williams-Sonoma-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Williams-Sonoma-Anteile letztlich bei 92.87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10.768 Williams-Sonoma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (259.86 USD), wäre das Investment nun 2’798.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 179.83 Prozent vermehrt.
Williams-Sonoma war somit zuletzt am Markt 30.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Williams-Sonoma Inc.
Analysen zu Williams-Sonoma Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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