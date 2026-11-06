S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Williams-Sonoma-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23.78 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Williams-Sonoma-Aktie investiert, befänden sich nun 420.610 Williams-Sonoma-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams-Sonoma-Aktie auf 258.61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108’773.92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 987.74 Prozent angezogen.

Williams-Sonoma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch