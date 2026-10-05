S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Williams Companies von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Williams Companies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Williams Companies-Aktie bei 33.36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.998 Williams Companies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (70.54 USD), wäre das Investment nun 211.45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 111.45 Prozent angezogen.

Williams Companies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch