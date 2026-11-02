S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams Companies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Williams Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35.79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Williams Companies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27.941 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 74.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’077.40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 107.74 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Williams Companies einen Börsenwert von 91.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch