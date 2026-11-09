S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Williams Companies von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 09.11.2021 wurde die Williams Companies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Williams Companies-Aktie an diesem Tag 28.53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 350.508 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams Companies-Aktie auf 64.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’460.57 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 124.61 Prozent gesteigert.

Williams Companies wurde am Markt mit 80.31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch