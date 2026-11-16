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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Williams Companies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Williams Companies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 16.11.2016 wurde die Williams Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30.29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Williams Companies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.301 Williams Companies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 228.10 USD, da sich der Wert einer Williams Companies-Aktie am 13.11.2026 auf 69.09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128.10 Prozent angezogen.
Williams Companies wurde am Markt mit 86.25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Williams Companies Inc.
Analysen zu Williams Companies Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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