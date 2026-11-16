S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Williams Companies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.11.2016 wurde die Williams Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30.29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Williams Companies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.301 Williams Companies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 228.10 USD, da sich der Wert einer Williams Companies-Aktie am 13.11.2026 auf 69.09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128.10 Prozent angezogen.

Williams Companies wurde am Markt mit 86.25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch