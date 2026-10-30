S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Weyerhaeuser-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Weyerhaeuser-Papier letztlich bei 35.72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 27.996 Weyerhaeuser-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 552.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.75 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 44.71 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Weyerhaeuser eine Marktkapitalisierung von 14.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch