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Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043

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Weyerhaeuser-Performance 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Weyerhaeuser gewesen.

Weyerhaeuser
16.54 CHF -2.78%
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Das Weyerhaeuser-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investiert hätte, hätte er nun 318.979 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 6’424.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.14 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 35.76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Weyerhaeuser eine Marktkapitalisierung von 15.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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