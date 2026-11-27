Am 27.11.2021 wurde die Weyerhaeuser-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Weyerhaeuser-Aktie bei 38.42 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 260.281 Weyerhaeuser-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Weyerhaeuser-Aktie auf 20.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’340.97 USD wert. Damit wäre die Investition um 46.59 Prozent gesunken.

Weyerhaeuser war somit zuletzt am Markt 14.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch