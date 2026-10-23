S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weyerhaeuser-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das Weyerhaeuser-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28.84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Weyerhaeuser-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.467 Weyerhaeuser-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68.72 USD, da sich der Wert eines Weyerhaeuser-Papiers am 22.10.2026 auf 19.82 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31.28 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Weyerhaeuser einen Börsenwert von 13.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch