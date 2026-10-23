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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Western Union Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Western Union Company-Aktie Anlegern gebracht.
Das Western Union Company-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 754.717 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Western Union Company-Aktien wären am 22.10.2026 4’852.83 USD wert, da der Schlussstand 6.43 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.47 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Western Union Company eine Marktkapitalisierung von 1.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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