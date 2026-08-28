Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Western Union Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Western Union Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 28.08.2023 wurde das Western Union Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Western Union Company-Papiers betrug an diesem Tag 12.17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8.217 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59.24 USD, da sich der Wert einer Western Union Company-Aktie am 27.08.2026 auf 7.21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 40.76 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Western Union Company bezifferte sich zuletzt auf 2.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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