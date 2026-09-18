Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Western Union Company-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Western Union Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8.20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.195 Western Union Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 6.53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20.37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Western Union Company belief sich zuletzt auf 2.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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