Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Western Union Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Western Union Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Western Union Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 75.988 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 6.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 458.21 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 458.21 USD, was einer negativen Performance von 54.18 Prozent entspricht.
Western Union Company war somit zuletzt am Markt 1.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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