Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Western Union Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurde das Western Union Company-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Western Union Company-Papier letztlich bei 20.42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.897 Western Union Company-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31.00 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Anteils am 08.10.2026 auf 6.33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69.00 Prozent eingebüsst.
Western Union Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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