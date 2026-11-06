S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Union Company von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Western Union Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Western Union Company-Anteile letztlich bei 19.63 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Western Union Company-Papier investiert hätte, hätte er nun 50.942 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 357.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.02 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.24 Prozent verringert.

Western Union Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch