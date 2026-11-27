Das Western Union Company-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Western Union Company-Anteile bei 16.40 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60.976 Western Union Company-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 387.20 USD, da sich der Wert einer Western Union Company-Aktie am 25.11.2026 auf 6.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.28 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Western Union Company belief sich zuletzt auf 1.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch