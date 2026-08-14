Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Western Union Company-Investment?
|
14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor 10 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Western Union Company-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Western Union Company-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 20.97 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 47.687 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 7.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 357.18 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.28 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 2.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Union Company
|
18:00
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
16:00
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)