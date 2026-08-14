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Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098

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Profitables Western Union Company-Investment? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Western Union Company-Aktie gebracht.

Western Union Company
5.96 CHF 0.86%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Western Union Company-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 20.97 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 47.687 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 7.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 357.18 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.28 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 2.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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