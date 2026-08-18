Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Western Digital eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Western Digital-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45.44 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 220.082 Western Digital-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 536.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117’966.15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1’079.66 Prozent zugenommen.
Alle Western Digital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 183.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.ch)