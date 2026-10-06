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Hochrechnung 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Western Digital-Aktie Investoren gebracht.

Western Digital
344.28 CHF -5.96%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34.56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Western Digital-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.894 Western Digital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Digital-Aktie auf 441.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’278.02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1’178.02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Western Digital bezifferte sich zuletzt auf 159.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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