S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 04.08.2025 wurde das Western Digital-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Western Digital-Papier bei 77.29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Western Digital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.294 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 682.13 USD, da sich der Wert einer Western Digital-Aktie am 03.08.2026 auf 527.22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 582.13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Western Digital einen Börsenwert von 188.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch